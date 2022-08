Las chicas que compran en Mango van a tener un flechazo con todas las tendencias del otoño de 2022

¡Es hora de volver al trabajo y en Mango ya tienen todo listo para crear el perfecto armario del otoño del 2022! Bajo el lema 'Love what you do', la marca pone el foco en el momento de la vuelta al trabajo, a la rutina, y en las prendas perfectas para este momento, destacando especialmente su calidad.

Mango ha contado con cinco emprendedores/profesionales que trabajan en proyectos personales muy especiales que encajan perfectamente con el ADN de la marca. Marie Sophie, productora, Connie Vallese, artista, Klara Kristin, músico, Felix Gesnouin, diseñador de interiores y Babacar N’doye, modelo.

El fotógrafo Kristzian Eder ha capturado la personalidad de cada talento en estudio y también en la calle, en la vida real, además destacando también los detalles de las prendas que llevan, para resaltar la calidad de los materiales y la versatilidad de la colección.

Así es la colección de otoño de 2022 de Mango

La colección de la línea de mujer de Mango para esta temporada se basa en prendas premium para un armario atemporal. Los materiales protagonistas son la lana para los trajes, el 'cashmere' para los jerséis, y la seda o el algodón para camisas, con prendas elaboradas 100% con estos materiales, además de incluir fibras naturales o algodón BCI. Los materiales de alta calidad aportan fantásticos acabados, resistencia, suavidad y comodidad, haciendo que las prendas duren más y se vean igual que el primer día durante más tiempo.

Las prendas clave son los exteriores, como el abrigo sastre, la trench de lana o de piel o las 'bombers', los trajes de lana de tres piezas con americana 'oversize', chaleco y pantalón, destacando el azul marino, los chalecos o jerséis de lana y el vestido 'bustier' combinado con camisa de popelín debajo. La colección también incluye prendas con un toque más festivo como un minivestido o minifalda de 'paillettes' plateados o piezas de 'strass'. Finalmente, no falta el denim, con los pantalones de pierna ancha como prenda principal. En cuanto a accesorios, destacan las botas o de diferentes alturas en tonos negros y plateados.