Chiara Ferragni te da las claves si quieres inundar de dorado tus looks

Nadie como ella para inundar de colorido Instagram. Chiara Ferragni es una de las prescriptoras de moda que mejor luce las tendencias y combinaciones más estrambóticas. Colores eléctricos, ácidos y estampados, nada que gire en torno a las pasarelas se le resiste y eso lo saben sus diseñadores fetiche. Esta vez la empresaria italiana se ha atrevido con un color que es sinónimo de lujo, de esplendor y de glamour, el dorado.

Y esta vez no es cuestión de prendas sino más bien de aquellos detalles que las empoderan, los complementos. Pero Chiara va más allá de todo aquello que forma parte de su joyero más glam, cadenas, collares, anillos y pendientes, ya que ha apostado por jugar con el nail art de la mano de Isabella Franchi. Todo para combinar sus uñas con el resto de complementos. Una apuesta poderosa donde el color oro acapara todo el protagonismo de un look de estética sport.

Un tono explosivo del que Chiara abusa ya que es uno de sus favoritos sobre todo si a complementos se refiere. No hay look de la influencer que no esté salpicado por este color, más bien propio de épocas como la Navidad, pero que ella ha sabido adaptar a cualquier momento del año. Y sino, echa un vistazo a esta galería de imágenes y podrás comprobarlo por ti misma.