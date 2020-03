Chaqueta de tweed: La vuelta de un clásico

La chaqueta de tweed siempre ha sido la prenda icono de la casa Chanel. La que siempre ha llamado la atención de las 'fashionistas' (entre las que me incluyo), porque se trata de una prenda que nunca pasa de moda, que la puedes llevar en cualquier situación y con la mayoría de 'looks' que todas tenemos en el armario.

Se trata de una pieza que convierte al tejido en el principal protagonista. Este se presenta como si fuera una espina de pescado creando una pequeña pelusa por encima. Se puede encontrar lisa o mezclando diferentes hilos de colores.

Coco Chanel la presentó en los años 50 y desde entonces no ha faltado en ninguno de los desfiles de la firma, siempre adaptándose a las tendencias de cada temporada. Para las que todavía no podemos invertir en una de Chanel, no tenemos que preocuparnos, porque esta primavera tiendas como Zara, & Other Stories o Mango, nos ponen la chaqueta de tweed más cerca que nunca.

Esta primavera llega con nuevos aires: mezcla de tonos, con botones dorados, 'cropped', con detalles de perlas y con forma de americana (la clásica siempre ha sido con silueta torera).

Para llevar de día

Esta chaqueta de tweed es la perfecta compañera de los 'outfits' de oficina. Te la podrás poner junto a vestidos de corte midi, faldas tipo lápiz y pantalones de pinzas. Para esta ocasión lo mejor son las de cuello redondo y con cuatro botones. En cuanto a los colores los jaspeados en tonos claros son la opción más acertada.

De noche también se lleva

Puede que aquí te parezca más extraña de lucir, pero todo es ponerse. Apuesta por una chaqueta de tweed con forma de americana, es decir, con botones cruzados y grandes solapas. Piensa que quedan de diez con pantalones vaqueros, camiseta básica, sandalias de tiras finas y bolso 'baguette'. Conseguirás un estilismo de fiesta, pero con toques relajados que podrás tener como comodín para salir de terrazas esta primavera.

Citas importantes

Siempre es todo un quebradero de cabeza elegir un prenda exterior para lucir en una boda. No queremos que el vestido pase a un segundo plano, pero tampoco queremos incorporar cualquier cosa. Por eso, una chaqueta de tweed es una buena compañera para poner por encima de los hombros. Dará un toque de elegancia y después la podrás usar el resto de la temporada.

No te resistas y no te pierdas nuestra galería con las mejores chaquetas de tweed del momento.