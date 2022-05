Los pendientes de Chanel en Eurovisión... ¡pueden ser tuyos!

Chanel se alzaba el pasado sábado con la tercera posición en el Festival de Eurovisión 2022 celebrado en Turín. Una pedazo de actuación que se vio abalada por su angelical pero potente voz, sus pasos de baile electrizantes y una pasión y una fuerza que llegaron a un público entregado.

Era uno de los momentos más esperados y por fin Chanel Terrero salió al escenario de Eurovisión 2022, justo detrás de los anfitriones, Italia, e hizo lo que mejor sabe. ¡Deslumbrar! La artista bailó como nunca, su voz no se quebró ni una sola vez y todo el mundo coincidió en que es una de las mejores actuaciones de España en mucho tiempo. ¡Olé, olé y olé!

Vestida con un mono negro de inspiración goyesca y chaquetilla de cuero con alrededor de 50.000 cristales de Swarovski incrustados creado por el diseñador cordobés Palomo Spain, Chanel deslumbraba, pero también lo hacía gracias a sus pendientes de aro, que enseguida llamaban nuestra atención.

Unos llamativos pendientes de aro de diamantes sostenibles de la marca Customima. Los pendientes Gavina, que así se llaman, forman parte de la colección Saphirus Begur de la firma. Todo un clásico en el mundo de la joyería que combina 52 preciosos cristales en talla brillante. Han trascendido a su look no solo por su belleza si no también por su significado. Se trata de diamantes creados en laboratorio, sostenibles y mucho más asequibles que los diamantes tradicionales.

"No se trata de obtener diamantes sintéticos, sino creados. Este matiz es importante porque el origen de los materiales es el mismo: el carbono", explica la fundadora de Customima, Susana Fuentes. "Por esta razón no hablamos de un producto sintético, y la calidad que se obtiene en la pieza creada es igual o en muchas ocasiones superior al que es extraído en la mina ya que su precio es un 50% más económico que un diamante extraído en mina".

Así, la firma construye diseños de alta joyería defendiendo un discurso de lujo ético que sigue siendo exclusivo y que apuesta por la artesanía diseñada en España atendiendo a las nuevas demandas del mercado. "El mundo se está moviendo hacia unos conceptos más éticos, más sostenibles y el mundo del lujo debe ir también por este camino", zanja Fuentes.

Por suerte para ti, y si quieres darte un capricho asequible, te diremos que están disponibles online por un precio de 150 euros. ¡Maravilla!