Si este chaleco se ha hecho viral entre las influencers es porque es el más especial y elegante de 2023

Los chalecos eran esas prendas que solo los hombres usaban en las bodas (sin contar, claro, los chalecos acolchados que en moda masculina es un 'must' para lucir bajo las americanas). Y decimos eran porque, desde hace un par de temporadas, son chalecos son una de las piezas más populares entre las mujeres con más estilo. Populares en los años 90, se han convertido incluso en los sustitutos de las camisas, pero con este frío lo último que se nos viene a la mente es prescindir de una prenda.

Aunque desde hace unos meses los chalecos de borreguito rivalizan con los abrigos de doble faz, hay vida más allá de ellos y lo demuestra el chaleco de Antik Batik (485€) que ha enamorado a Helena Cuesta y Mónica de Tomás. En colores vivos como el fucsia o el naranja, las combinaciones son infinitas: para un look informal, puedes combinarlo con tu par de pantalones favoritos como han hecho ellas y si lo que deseas es un look más invernal, no tienes más que fichar el conjunto de Maria Segarra, que le ha dado todo el protagonismo al chaleco con un outfit en blanco.

Si, por el contrario, lo tuyo es el negro, amiga, entonces vas a tener un flechazo con el chaleco de Patricia Sañes, que lo ha combinado con básicos de fondo de armario, como un pantalón de traje y una blusa.

El (otro) chaleco favorito de las influs

Se los hemos visto a infinidad de influencers, pero si hay un chaleco de moda este 2023 es el que ha lanzado Zara hace unas semanas y que ya es el nuevo objeto de deseo fashionista. Se trata de un chaleco de cuello solapa y manga sisa. Bolsillos en delantero con detalle de trabillas laterales ajustables con hebilla metálica y forro interior en borreguillo.

A la venta en la web de la firma por 59,95 €, se lo hemos visto a Carla Vilá, que lo combina con unos jeans anchos y las UGG con plataforma, mientras que Sofía Pineda apuesta por unos pantalones campana de color negro y un jersey beige, que remata con botas militares.

En Bershka hay una versión similar, un chaleco de doble faz efecto piel con forro de borreguito que tiene un precio de 39,99 €.