Carrie Bradshaw rescata su icónico vestido de 80.000 euros

Cuesta la cifra desorbitada de 80.000 euros, Carrie Bradshaw ya lo lució en Sexo en Nueva York, la serie que la convirtió en el personaje más envidiado por las amantes de la moda de todo el mundo; y ahora vuelve a presumir de este espectacular diseño en And Just Like That.

La aclamada columnista neoyorquina ha vuelto a sorprender a sus fans en el capítulo 8, esta vez tocando el corazón de quienes la siguen desde los principios de su personaje en HBO. Y es que Carrie ha rescatado uno de los vestidos icónicos de su envidiado vestidor: la pieza más cara de Sexo en Nueva York.

Un vestido con falda de tul en color topo, de Atelier Versace valorado en unos 80.000 dólares. La primera vez que Carrie lució el vestido fue en la temporada seis de Sexo en Nueva York, cuando vivía en París junto al que fuera su novio, el artista Aleksandr Petrovsky. Lo cierto es que aquella puesta no lo pudo lucir ya que su chico no apareció a su cita.

Es ahora, en la secuela de Sex and The City', cuando Carrie le pregunta a su nueva amiga, la agente inmobiliaria Seema Patel, si quiere alucinar con una cosa que tiene en su armario: "¿Quieres ver algo realmente increíble? Es mi orgullo".