El 'tote bag' solidario de Carrie Bradshaw que ya arrasa en ventas

El rodaje de 'And Just Like That', la continuación de 'Sexo en Nueva York', continúa su curso y de momento nos está dejando claro una cosa: sus seguidores no han perdido ni un ápice de emoción y pasión a lo largo de estos años. La prensa y las redes sociales también están colaborando en el hecho de que este sea uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos.

Con las calles de Nueva York como protagonistas de estas nuevas aventuras, los paparazzi no pierden el tiempo y ya han pillado a sus tres protagonistas con algunos de los looks más estupendos de este nuevo rodaje. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que uno de los nuevos básicos de Carrie Bradshaw en esta nueva andadura es un 'tote bag' solidario que solo puede encontrarse en una web muy específica.

Se trata de un bolso de tela que solo puede adquirirse cuando te haces miembro de la radio pública de Nueva York. "Lo suficientemente grande para guardar todo, desde una computadora portátil hasta comestibles. 16 "de alto / 10" de ancho / 5.5 "de profundidad. Correa de hombro ajustable de 40". Broche de cierre. Bolsillo interior. Lona de pato de algodón reciclado de 16 oz. Presenta un llamativo arte con el logotipo de WNYC. Valor: $ 25.00", así lo describen en la página web donde puedes hacerte con él.

Cuando te haces miembro, puedes elegir entre varias opciones y este bolso es una de ellas. De todas formas, no solo de moda se habla en redes sociales sobre la vuelta de 'Sexo en Nueva York'.

Tres han sido las polémicas que ya se han generado en Instagram y en Twitter y lo cierto es que todo apunta a que estos fuegos no van a apagarse a corto plazo. La clave está en saber si estos incendios digitales están ayudando a crear más expectación alrededor del estreno de 'Just Like That' o si por el contrario afectan de manera negativa a su recepción por parte de la audiencia.

Carrie Bradshaw se suma a la moda 'fast fashion'

Hay quien se queja que en 'Just Like That', el personaje de Carrie Bradshaw ha comenzado a vestir prendas de menor nivel que las que nos tenía acostumbrados en 'Sexo en Nueva York'. ¿Es eso cierto? Puede. Es verdad que en los looks que se han filtrado del rodaje podemos ver que Carrie luce vestidos de unos 200 $ en adelante. La cuestión no es que sean 'baratos' (que no lo son), sino que es moda asequible para un público más amplio que los que lucía en 'Sexo en Nueva York'.

Los fans de Carrie Bradshaw se quejan de que los estilismos inalcanzables de su periodista favorita ya no son inalcanzables para muchos y eso hace que se pierda un poco el sentido 'fashion' de la serie y de Carrie. ¿Llevan razón?

Carrie y Mr. Big ¡se han divorciado!

Aunque todo esto son conjeturas de los fans tras unas imágenes en las que se les puede ver sin anillos de casados y manteniendo una tensa discusión... ¿se habrán separado Carrie y Mr. Big? Si es así, muchos creen que la trama de 'Just Like That' no tendrá tanto interés como si estuviesen casados. ¿Acaso no es un tanto más real que tras tantas ideas y venidas con el paso del tiempo la relación se haya desgastado hasta desaparecer?

Samantha Jones, la eterna recordada

¿Verías una nueva temporada de 'Friends' si no apareciese Mónica o Rachel o Joey o alguno de sus otros protagonistas? He ahí el quid de la cuestión. Muchos se preguntan si la ausencia de Kim Cattrall en el papel de la sexual e irreverente Samantha afectará a la química de sus otras tres protagonistas, Carrie, Miranda y Charlotte. ¿Cómo justificarán los guionistas su ausencia?