Carrie Bradshaw revisita la mítica falda de tul de 'Sexo en Nueva York', que puedes conseguir en Zalando

Cada capítulo, a nivel estilístico, era una locura para las amantes de la moda. El armario de Carrie Bradshaw en 'Sex and The City' puede ser el más envidiado por las mujeres de todo el mundo. Pero si existe una prenda que los fans de la serie recuerdan, además de los manolos joya en azul petróleo, es la mítica falda de tul que Carrie lucía en la cabecera. Un conjunto inspirado en el uniforme de bailarina que salto de la pequeña pantalla al vestidor de muchas fashionistas.

Ahora con la segunda parte de la vida de Carrie y sus amiguísimas, Charlotte y Miranda, hemos revivido la primera vez que vimos la mítica falda. Tras descubrir varios looks de 'And Just Like That', solo quedaba el homenaje a esta prenda que ha llegado en forma de revisita.

Esta vez, Carrie luce una falda de corte hasta los tobillos, no mini, en blanco, con detalles de volantes. Pero la diferencia con el look de Sexo en Nueva York no es solo el largo de la prenda sino la estética que la estilista ha querido darle. X ha jugado con varias prendas tendencia como el jersey de rayas y los botines blancos, de corte al tobillo y tacón kitten. El resultado: un outfit sofisticado, con mucho rollo y alejado del look bailarina.

Consigue la revisita de la falda de tul de Carrie

Una prueba de que la falda de tul es una de esas piezas que perdura en el guardarropa más preciado es que puedes encontrarlo en las marcas de moda. Nosotras nos hemos ido de shopping virtual y hemos localizado un modelo muy parecido al que luce Carrie en 'And Just Like That'.

Se trata de una falda de tul, blanca, de corte midi, que además está de rebajas. Si antes costaba 249,95 euros ahora la puedes conseguir por 124,95 euros. Una prenda que firma Riani.