Aunque no seas Carrie Bradshaw, estos 7 motivos te van a explicar por qué estás obsesionada con los zapatos

"Una mujer con buenos zapatos nunca es fea", dijo en una ocasión Cocó Chanel. Y razón no le faltaba puesto que los zapatos son el símbolo de la elegancia de una mujer. Tanto es así que a muchas les llega a obsesionar y tienen cientos de pares de zapatos. Pero, ¿te has planteado alguna vez por qué no puedes dejar de comprar zapatos?

Carrie Bradshaw tenía una respuesta para cuando le preguntaban por qué tenía tantos zapatos. "Es un hecho: no es fácil que los demás se pongan en los zapatos de una mujer soltera. Por eso las solteras necesitamos zapatos que nos encanten, para que caminar en ellos por lo menos sea divertido", decía.

Pero hay otras razones que seguro que te hacen entender mejor por qué te gustan tanto los zapatos: