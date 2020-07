Ya están a la venta las camisetas más solidarias para los héroes del Covid-19

Desde luego la situación que nos ha tocado vivir durante el final del invierno y buena parte de la primavera con la llegada del coronavirus Covid-19 ha puesto a prueba a todos y cada uno de los miembros de esta sociedad.

Gracias a estos momentos de dificultad que hemos vivido hemos comprobado que han surgido héroes inesperados por todas partes. Y para ellos C&A ha lanzado dos camisetas solidarias que desde el 9 de julio estarán disponibles en 30 de sus tiendas seleccionadas de la Península Ibérica (20, en España y 10, en Portugal).

La firma de moda holandesa ha querido lanzar su propio homenaje a todos esos héroes anónimos que han surgido en estos meses tan complicados que nos ha tocado vivir. Bajo el lema 'Todos somos héroes', C&A quiere apoyar a todas esas personas que han colaborado de forma altruista con las personas más necesitadas.

Para apoyar a todos esos héroes anónimos que han surgido durante la pandemia, C&A ha lanzado una colección compuesta por tres camisetas a un precio de 9,99 euros, de los cuales 5 irán destinados para un grupo de esos héroes locales seleccionados por la marca.

Desde C&A se han tenido en cuento a esos grupos de personas y organizaciones que se han movido durante la pandemia y han tenido iniciativas que iban desde movilizar a un barrio para la recogida de alimentos, crear una plataforma de voluntarios o inventar un accesorio para ventiladores que evita la infección de los profesionales de la salud por Covid-19 en los hospitales.

Como decíamos esta colección de 'Todos somos héroes' está compuesta por tres camisetas. Todas ellas son blancas y de manga corta. La diferencia está en el estampado. Dos de ellas tienen una parte de un corazón partido dibujado con la palabra Reunited y la otra pone 'We are all heroes' sobre un rectángulo central de color amarillo.

Tres camisetas básicas, perfectas para tu armario con las que encima estás colaborando para una buena causa. ¿Cómo las vas a dejar escapar?