Esta camiseta de Stradivarius será tu nueva prenda favorita

De la tendencia noventera de "vestir como mamá" ha calado muchísimo el vaquero de talle alto y líneas rectas y holgadas bautizado de hecho como 'mum jeans'. Su éxito ha dejado en un segundo plano a otros detalles que, al menos a nosotras, nos gustan tanto como este. De hecho, es que mejoran al vaquero en cuestión, ya que por muy versátil que sea no hay mejor pareja de baile para él que una camiseta con hombreras como la que hemos visto hasta la saciedad en los últimos meses metida por dentro del pantalón. Y si es blanca, mejor. No me digas que no porque el asunto no admite discusión.

En todo caso lo pueden admitir los detalles de la camiseta. Si llevarla completamente lisa o con algún detalle, si remangar las mangas o no. Y este debate tenía sentido hasta que hemos encontrado en Stradivarius LA CAMISETA.

Blanca y ancha, por supuesto, pero si a eso le sumas unas hombreras y un mensaje que es la declaración de amor más explícita y menos cargante de la historia, ¡no se le puede pedir más!

"Haces que los lunes parezcan viernes". Hasta a la menos romántica le dicen eso y su "sistema antiromanticismos" entra en colapso total. Y eso es justo lo que dice la camiseta de la firma de Inditex que es nuestra nueva favorita, y a buen seguro también la tuya ahora que te hemos puesto en la pista de ella. Además, que sea sin mangas le da un punto rockero si cabe más irresistible.

Es de este tipo de prendas que nadie necesita porque una camiseta blanca sencilla la tenemos todas en el armario, pero que produce un flechazo tan potente al verla que es imposible quitársela de la cabeza hasta que no te ves con ella puesta delante del espejo de la entrada de casa lista para ser estrenada. Es así. Todas hemos tenido esa sensación familiar y no pasa nada. Es un subidón de hecho.

Y cuando la necesidad creada es costosa, la cosa puede no acabar bien, desgraciadamente, pero cuando el caprichito tiene un precio de 12,99 euros, no hay otra opción que no sea un final feliz en forma de lookazo siempre y cuando llegues a tiempo de encontrar tu talla.

Este es el caso, ya que la camiseta está disponible en todas las tallas en la tienda online del sello gallego. Eso sí, vuela porque ya sabes lo rápido que vuela el boca a boca cuando la prenda mola de verdad.