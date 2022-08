Esta es la camiseta de lujo viral que tiene María Pombo a la que le hemos buscado un clon en Zara

Que María Pombo es una especie de reina Midas es una realidad. La influencer, que ya supera los 2,7 millones seguidores en Instagram, logra que todos los looks que se pone acaba siendo un éxito, tanto es así que hace tiempo que decidió sacarle beneficio y creó primero Tipitent y, más recientemente, Name the Brand. Eso sí, el último conjunto con el que aparece en su cuenta de Instragram no es de ninguna de sus firmas y esta vez ha apostado por el lujo de Loewe.

De estilo crop, se trata de un top de canalé confeccionado con tejido de algodón elástico de la colección primavera-verano 2022 de Loewe. Con un estilo minimalista, cuenta con el bordado de anagrama de la firma en color negro.

Con un precio de 250€, está completamente agotado, pero, que en Zara le hemos encontrado un clon que es igual de versátil que el de María Pombo. En la nueva colección de Zara hay un con cuello redondo y manga sisa de acabados en rib, que tiene un precio de 12,95 €.

Es una prenda sencilla, es cierto, pero a pesar de eso es una de las más deseadas del momento y para prueba los últimos looks de las influencers.Las han llevado la portuguesa María Valverde, Hanna MW y Loulou De Saison, entre otras.