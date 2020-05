Llega la camiseta básica soñada por todas

Ya está a la venta la camiseta básica soñada por todas y llega de la mano de la marca Sepiia, una marca 'made in Spain', que apuesta por la sostenibilidad en todas sus creaciones.

Tras el éxito conseguido con su colección de hombre, Sepiia ha decidido sacar tres camisetas básicas de mujer, que cumplen con el sueño de todas, ya que no se tienen que planchar y que no le salen las temidas marcas de sudor. Estas son dos de las ventajas de estas camisetas 'made in Spain', pero hay muchas más.

Son antimanchas, transpirables, elásticas, sin olores, sostenibles y tienen un fácil cuidado. ¿Quién puede pedir más? Estas camisetas se van a convertir en tu fondo perfecto de armario.

Las camisetas de mujer Sepiia están en tres tonos: blanca, negra y rosa coral. Tres colores básicos para tus looks del día a día.

Esta camiseta maravillosa por todas sus características puede ser tuya por 30 euros. Pero también las puedes conseguir en formato pack: dos, por 55 euros y tres, por 79 euros.

La verdad es que estas camisetas tienen los colores perfectos para entrar a formar parte de tu armario ya que son tres colores básicos, combinables con todo y además con todas las ventajas que tiene esta prenda, que además, está hecha para durar. Vamos, que es una buena inversión.

Una creación de una empresa joven 'made in Spain'

Sepiia nació en 2016, gracias al inconformismo de un ingeniero que pensaba que la ropa había evolucionado muy poco cuando existía tecnología para hacerla mucho más funcional.

A base de prueba y error consiguió lanzar su primera colección ese mismo año. Han ido creciendo y ahora Sepiia lo forman nueve personas con el objetivo de hacernos llegar moda mejor y de la forma más sostenible posible.

Para hacer su ropa cuenta con un equipo de quince proveedores que fabrican sus prendas con hilos provenientes de España y Portugal.