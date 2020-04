Te decimos cómo hacerte con la camisa de margaritas que Zara convirtió en viral

Hace justo un año, Zara se volvía a marcar 'un viral' con una prenda tan delicada como sensual: la camisa de organza con margaritas estampadas. Una pieza que no solo agotó existencias varias veces en la e-shop de la marca insignia de Inditex sino que arrasó en Instagram. No había influencer que no subiera una foto con ella. Zara dicta sentencia, el resto le siguen.

Y precisamente augurando un éxito similar al de la firma del Imperio de Amancio Ortega, Sfera ha querido seguir sus pasos y ha lanzado una camisa inspirada en la pieza de Zara. De organza, con mini margaritas estampadas pero con un corte más entallado. Si la de la firma de Inditex era cropped, con manga francesa y ancha, Sfera se ha decantado por añadir a su camisa más detalles.

Hombros volanteados, manga larga, cuello cuadrado y entallada en la cintura. Una pieza más femenina y con cierto aire setentero que nos recuerda a todo un icono de moda, Jane Birkin. Sfera ha sabido darle ese je ne sai quoi tan propio del estilo parisino. La camisa es de esta temporada, cuesta 35,99 euros y está disponible, de momento, en todas las tallas.