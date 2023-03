La camisa blanca ideal para vaqueros está en Sfera y tiene margaritas bordadas

La camisa blanca más bonita de 2023 ya es una realidad: está a la venta en Sfera y es perfecta para combinar con pantalones vaqueros. Femenina y delicada, es de esas prendas que, en cuanto las veces, es imposible que no te enamores de ella. ¡Y todavía quedan unidades!

Decía Karl Lagerfeld si hay una prenda que se arrepiente de no haber inventado es la camisa blanca porque para él “la camisa es la base para todo. Lo demás es secundario”. Y razón no le faltaba. La camisa blanca es la chica para todo, esa prenda que te pones cuando tienes prisa y no te da tiempo a idear un gran look, pero también para ese día que quieres deslumbrar. Con el paso de los años ha sufrido modificaciones: volantes, lazos, patronajes más complejos… Pasen los años que pasen, sigue presente en los looks de las mujeres más elegantes del mundo.

Blanca y con margaritas bordadas, la camisa más bonita de Sfera está confeccionada 100% con algodón. Con cuello bebé, tiene un precio de 35,99 € y todavía está disponible en todas las tallas, desde la S a la L.