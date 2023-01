Aunque las botas 'cowboy' con estampado de vaca de Zara están agotadas, le hemos buscado una versión en las rebajas

Que un look en negro es aburrido, por muy elegante que parezca, es una realidad. Pero, ojo, que Lili Mangriñán nos ha acaba de demostrar que gracias a las botas cowboy que ha fichado en las rebajas de Zara se puede pasar de un look de suficiente a un look de sobresaliente. La influencer combinó un vestido negro y una blazer en el mismo tono con unas botas 'animal print' que son de todo menos discretas, pero MUY BONITAS.

Hay botas de cowboy por todos lados, pero no nos extraña. Y es que las firmas Chloé y Missoni han sido los culpables de primero hacerlas reinar sobre la pasarela para después, hacer lo propio en los looks de 'street style'. La duda en este momento es cómo combinarlas porque hay varias tendencias con las que encajan a la perfección, tanto con las minifaldas como con vestidos midi y pantalones vaqueros anchos.

Lili Mangriñan ha fichado en Zara unas cowboy en piel con estampado animal acabadas en punta que están rebajadas de 149 € a 39,99 €, pero, amigas, hemos llegado tarde porque las botas de la influencer están completamente agotadas en la web. Eso sí, nos hemos puesto a buscar y hemos encontrado una versión similar en las rebajas de Guess.

Tipo botín y de cuero auténtico, en Guess están a la venta estos botines con cadenas y estampado de vaca que han pasado de costar 189 € a 85.00 €.