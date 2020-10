Prime Day de Amazon: Botas y botines por menos de 50 euros

Si hay un complemento básico en todas las temporadas otoño invierno son las botas y los botines. Estos accesorios se convierten en nuestros grandes aliados para sobrellevar mejor las temperaturas bajas de esta temporada.

Cada temporada otoñal-invernal las botas y botines vuelven a nuestras vidas. Se van renovando pero hay modelos que se repiten siempre porque son grandes clásicos que nunca pasan de moda. Aprovechamos que el 13 y 14 de octubre se celebra el Prime Day de Amazon te invitamos a que te des una vuelta por este shopping en el que vas a encontrar botas y botines por menos de 50 euros.

Como bien decíamos hay modelos más modernos y renovados pero también encontrarás los que no pasan de moda y que encima están a unos precios de escándalo. Con este tipo de calzado nos referimos a los botines planos Chelsea o a las unas clásicas botas negras altas con un poquito de tacón y punta redondeada. Dos modelos con los que nunca fallarás en tus looks.

Los botines 'cowboy' vuelven a pisar con fuerza esta temporada, así que no dejes escapar los dos modelos que hemos encontrado para ti en color cuero y negro y con más o menos tacón. Te decantes por el que te decantes está claro que te va a costar quitártelos porque no pueden ser más cómodos para tus looks de día a día.

El toque futurista de este shopping lo dan los botines plateados con suela de goma.

Para las amantes de los tacones también hay botines pensados para ella, ya sean con cordones o no. Además de que los hay con tacones para todos los gustos, los clásicos, más de punta con el midi.

Otro tipo de botín que cobra mucha fuerza invierno tras invierno son las botas de clara inspiración montañera, así que hemos encontrado en el Prime Day unos con cordones, perfectos para tus looks más casual.

Los botines de inspiración motera son un 'must' este otoño así que no las hemos podido dejar de seleccionar y en cuanto las veas tanto por su diseño como por su precio no vas a poder resistirte a ellas.

Seguro que en estos 14 botas y botines encuentras tu par perfecto para actualizar el zapatero de esta temporada. ¡Feliz shopping!