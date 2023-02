La bomber definitiva del 2023 es lo más parecido a la cazadora vaquera que llevaste de niña, es de Zara y así la luce Amelia Bono

Este 2023 hay una chaqueta que es más popular que el resto de las chaquetas y esa es la bomber. Aunque es cierto que es todo un clásico, este invierno de 2023 ha recuperado el protagonismo que tuvo en el pasado gracias a la propuesta en las pasarelas de firmas como Givenchy o Miu Miu. De origen militar, se ha hecho un hueco en los armarios de las mujeres con más estilo del mundo y era cuestión de tiempo de Amelia Bono se hiciera con esta tendencia.

Abran paso, que hay nuevo look de Amelia Bono. La hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más 440 mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Ahora también se ha atrevido a lucir la nueva bomber de Zara.

Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva y, como no, no falta la bomber. Amelia Bono ha apostado por una bomber de cuello solapa y manga larga. ¿La diferencia? El detalle de aplicación de tejido combinado a contraste y pespuntes marcados. Actualmente está disponible en todas las tallas, desde la XS a la XL por 59,95 €.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Massimo Dutti, Mango.