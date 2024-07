Estos bolsos de playa son ideales y combinan con todo

Si en lo único en lo que piensas es en ir la playa, tomar el sol y disfrutar, no olvides incluir en tu maleta de vacaciones un bolso. Y es que no todo son bronceadores, bikinis, pareos o sombreros, ya que, como bien sabemos, no existe estilismo estival sin un buen bolso. Para disfrutar plenamente de estos días soleados, contar con uno (o más) es fundamental.