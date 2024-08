La reina Letizia demuestra por qué el bolso de mano es ideal para llevar a una fiesta en verano y triunfar

Pero lo que más nos gustó de este estilismo 'royal' fue el bolso de mano de la marca Feel Mallorca, diseñado por Joana Borrás y que tiene un precio de 47 euros. Con tejido tipo 'tie dye' y sus colores en sintonía con el vestido, la reina apostó por uno de los accesorios del verano, ideal para llevar a una fiesta y triunfar. No solo son prácticos, sino que también añaden un toque de elegancia y sofisticación a cualquier look. No esperes a tener uno (o más) en tu armario estival.