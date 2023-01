Descubre por qué los bolsos con cadena son tu mejor inversión

Seguro que en más de una ocasión te has fijado en alguien por su estilo y clase, y, en muchos casos, porque llevaba un accesorio tan importante para ello como es un bolso, ese complemento que puede marcar la diferencia entre un look aburrido y un outfit que marque tendencia. Y si encima es un bolso con cadena, ¡mucho mejor! Porque no podemos olvidar que la cadena le aporta un toque sofisticado y moderno a cualquier sencillo bolso, ya sea de mano, el clásico 'shopper', acolchado, clutch o bandolera.

Existen un montón de razones para comprarte un bolso así, empezando porque son versátiles, van muy bien con cualquier look y son súper combinables. Los hay de diferentes tamaños y, ahora que se acerca la primavera y el buen tiempo, son la solución perfecta cuando no sabes qué ponerte para conseguir un plus en tu estilismo. Otra de sus ventajas es que da igual el momento en el que te quieras poner un bolso con cadena, ya que son ideales tanto para el día como para la noche.

Por ejemplo, si has quedado con una amiga para ir de compras o tomar algo, puedes combinarlo con unos jeans, un abrigo color camel (básico seguro) y unos botines planos para estar cómoda. Si, por el contrario, se trata de una cita nocturna, como una fiesta, un bolso con cadenas le da un plus a tu estilismo, que puede ser un vestido largo y unos stilettos.

Si aún no tienes ninguno, o no te has decidido, aquí te dejamos cinco bolsos con cadena que se llevarán esta primavera para que puedas combinarlos como más te gusten y se adapten a tu estilo, sea cual sea. ¡Se acabarán convirtiendo en imprescindibles en tu armario!

Bolso de hombro acolchado, de Zara

Bolso bandolera con cadena, de Mango

Bolso de hombro denim, de Parfois

Bolso con cadena blanco, de Sinsay

Bandolera mini acolchada en naranja, de Jo & Mr. Joe

Si hay un accesorio que puede cambiar un look y elevarlo a la categoría de lujo ese es el bolso con cadena. No esperes y date prisa porque ese modelo que te gusta está a punto de agotarse. Avisada estás.