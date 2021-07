El original bolso verde de Tamara Falcó (con linterna y llavero incluido)

No solo de firmas 'high class' vive el vestidor de Tamara Falcó. La joven se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los referentes de estilo patrio más admirados y seguidos gracias también a las redes sociales. Y es que no debemos olvidar que Tamara ya ha llegó al millón de seguidores en Instagram. Una cifra que no es nada fácil de conseguir y mucho menos de mantener.

A través de dicha cuenta, Tamara Falcó no solo aprovecha para mostrarnos sus último compromisos profesionales, sino que también nos enseña sus apuestas estilísticas. Apuestas que siempre están a la última y que siempre (o casi siempre) se agotan horas después de que las luzca. Sin embargo, esta vez estamos de suerte porque aún podemos hacernos con el bolso que seguramente más veremos lucir a la socialité.

Tamara Falcó se ha enamorado del modelo 1440 by IIKS de cuero cordero acolchado. Gracias a su formato, sus múltiples bolsillos y a sus dos maneras de llevarlo, el bolso cabás el mint 1440 medium (lo hay disponible en más tamaños) es la mejor inversión que podrías hacer en este momento ya que podrás lucirlo en todas las épocas del año.

"Este modelo va contigo a todas partes durante esta temporada situada bajo el signo del amor y de nuestra amada libertad. Su color MENTA aporta un toque refrescante con aroma de mar a la silueta. Sus dobles asas cortas de cuero y su asa larga amovible de cadena permiten llevarlo en la mano o cruzado para para facilitar los movimientos. Un formato cabás que se puede llevar de dos maneras para vivir, compartir y transportar cada minuto de tu vida", aseguran desde la página web de la firma.

Pero cuidado porque esto no es todo: "Gracias a su formato, sus múltiples bolsillos y a sus dos maneras de llevarlo, el bolso cabás el mint 1440 medium viste y acompaña a las mujeres durante todo el día, en cualquier circunstancia. Además de sus compartimentos para accesorios digitales, este modelo incluye una linterna para facilitar el día a día de las nuevas heroínas. Este colorido cabás de IKKS está confeccionado en cuero de cordero bubble".

O sea, un bolso, un llavero y una linterna... ¡un 3x1 en toda regla! Así pues, si todavía no te has hecho ya con un bolso verde, no sabemos a qué estás esperando. ¡Anímate!