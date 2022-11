El bolso shopper metalizado que sirve para todo

De todos los accesorios, sin duda nuestro favorito es el bolso. Todas tenemos más de uno, de dos e incluso de tres. De diferentes estilos, colores, texturas y tamaños. Y esto último es muy importante ya que cuando lo usamos en el día a día necesitamos que sea lo suficientemente grande como para que nos quepan todas nuestras cosas: móvil, cartera, gafas, neceser, un libro...

Quizá por eso, nuestro favorito en estos casos es el bolso XXL, el que las fashionistas llaman 'shopper', ya que la forma y el tamaño que tienen los convierten en perfectos para ir al trabajo, salir a comer o incluso en viajes relámpago, que hacen de maravilla el papel de maleta. Estos bolsos nacieron como una alternativa para llevarlos, literalmente, a hacer la compra, y por ese motivo suelen ser bolsos amplios, de asa media y con ese punto de estilo que los convierte en el complemento perfecto para las que buscan comodidad. Basta con echar un vistazo a las tiendas y comprobar cómo hay una gran oferta de 'shopping bags', aunque nosotras hemos descubierto este modelo en Parfois que reúne todos los requisitos que buscamos.

Se trata de un bolso 'shopper' confeccionado en piel metalizada, con asas de hombro y asa bandolera, ajustable y extraíble. Las dimensiones son perfectas, lo que te permita usarlo todos los días y que sea cien por cien práctico. Un básico que aguanta todo lo que les eches y que a ninguna nos falta en nuestro armario. Y, apunta bien, asequible y en el que merece la pena invertir, ya que solo cuesta 59.99 euros.

¿Cómo combinar este bolso y acertar?

En este caso, lo ideal sería llevar un look sencillo, clásico y ligero para no robarle protagonismo. Al ser en tono metalizado, podemos usar prendas que tengan alguno de los colores del bolso ya que siempre será sinónimo de éxito. Otra ventaja es que se pueden usar tanto de noche como de día, lo que le convierte en un bolso multitask, una palabra que cobra cada vez más fuerza en el universo más fashion. Prueba a ponértelo con unos jeans, una sudadera y unos botines y tendrás un look 10.

También funciona a la perfección con un vestido de canalé ajustado y unos botines (¿plateados también...?) ¡Atrévete!

Así que ya sabes, no sin un bolso XXL para tu día a día.