El bolso 'fruncido' con el que presumir de estilo este otoño

Puede que a los accesorios no les prestemos toda la atención que deberíamos pero cuando cambiamos de temporada, y comenzamos a renovar las prendas de nuestro armario, nos surge una duda: ¿tengo el bolso estrella que causará furor? Para que no te quedes sin contestación, hemos buscado para ti uno de los bolsos que será tendencia esta temporada otoño-invierno. Se trata de un bolso fruncido y no hace falta que te gastes una millonada en él porque lo hemos encontrado precioso y muy asequible en la web de Amazon.

Se trata de un bolso de la firma The Drop en color café con leche (aunque también está disponible en blanco y en negro) que cuenta con hombro fruncido y es, digámoslo, lo más.

Un bolso que combinaría a la perfección con una gabardina. Y hemos encontrado la más bonita, casualidades de la vida, en Amazon también.

Se trata de un "diseño de doble botonadura y 10 botones que hacen que esta gabardina para mujer sea más clásica. La longitud larga y la parte inferior trasera son populares y elegantes. El diseño del forro hace que toda la chaqueta sea cálida y duradera", como puede leerse en la web de Amazon Fashion.

¿Por qué apostar por el 'trench' en otoño?

Muchas son las ventajas de esta prenda que es clásica pero moderna a la vez. Sin embargo, siempre es conveniente recordar por qué debemos tener una en nuestros armarios. Las gabardinas dan ese punto 'british' a cualquier prenda con la que la combinemos y nos hace resguardarnos de la lluvia con mucho estilo. Además, su diseño combina con todo. La puedes llevar con pantalones, faldas, minifaldas... Y en cuanto al calzado, más de lo mismo. Se coordina a las mil maravillas con deportivas, botas de agua, botas altas de estilo mosquetero, salones destalonados, botines... Toda una prenda versátil que temporada tras temporada reclama su sitio en tu armario. Y recuerda, no tienes que invertir grandes sumas de dinero para hacerte con una buena, bonita y barata.

Un poco de historia

Es una de las prendas más buscadas en otoño y por algo será. Gabardina, trench coat, guardapolvo... Muchos son los múltiples nombres para esta prenda de abrigo pero ¿qué sabes realmente de su historia?

Thomas Burberry establece su marca homónima en Basingstoke, un pueblecito al noreste de Inglaterra. Con solo 21 años y bajo la premisa de que la ropa debía diseñarse para protegerse del caprichoso tiempo británico, creó 'el algodón de gabardina', reinventando las prendas para la lluvia que hasta el momento solían ser pesadas e incómodas. El abrigo resultante fue el Tielocken (considerado el predecesor del 'trench coat') una prenda impermeable que se hizo famosa entre los aventureros e investigadores para cubrirse a la intemperie.

Pero fue con la llegada de la I Guerra Mundial, en 1914, cuando se inventa el 'trench coat' con un diseño funcional de trabillas para colgar equipo militar, anillas en forma de D para llevar granadas, una solapa frontal para ofrecer protección adicional y un panel impermeable en la espalda para permitir que el agua se deslice fácilmente.