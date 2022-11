La blazer que nunca pasa de moda es de pata de gallo y la tiene Marina ruiz

Marina Ruiz ha encontrado en Zara la blazer de pata de gallo que nunca te arrepentirás de haber comprado porque no solo es muy elegante, sino que también forma parte de ese grupo de prendas a las que en moda se les denomina clásicos y básicos. Nunca pasan de moda.

Hay prendas que con solo mirarlas ya sabes si son de calidad o no. El tipo de tejido, el color y, por supuesto, el estampado son clave. Este invierno, lo tenemos claro, si tienes que elegir un estampado, que sea el de pata de gallo, que suma ceros a tu look. Sabemos de sobra que los requisitos de la moda pueden variar enormemente de una temporada a otra, ya sea cuando busques una pieza básica, un vestido a buen precio para ponértelo todos los días o unos botines que te sirvan para toda la vida, pero de lo que cada vez estamos más seguras es de que hay que comprar de manera consciente y por eso no podemos perder de vista el estampado de pata de gallo. Es un clásico, pero este invierno vuelve para llenar de glamour cualquier look.

Marina Ruiz ha encontrado en Zara una blazer de cuello solapa con manga larga y hombreras con bolsillos delanteros con solapa y botones metálicos. A la venta en la web de la firma por 49,95 € tenemos claro que es una de las prendas más deseadas del año y ya se han agotado las tallas S y XL.

Sin embargo, si buscas algo más económico, en Berhka hay una blazer 'crop' que tiene un precio de 39,99 € y que tiene la posibilidad de combinar con una falda a juego.