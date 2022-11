La blazer militar de Paula Echevarría que llevarás a la oficina con pantalones de pinzas

Paula Echevarría ha estrenado la blazer definitiva para ir a la oficina y luego derrochar estilo en un plan afterwork. Firmada por Extreme Colecction, la influencer ha lucido la blazer 'Isaura' en raya diplomática y ligeramente entallada se trata de un diseño confeccionado a través de la artesanía que ya caracteriza a la marca española.

Se trata de una prenda versátil y sencilla de combinar con básicos como un pantalón de pinzas para dar un toque más informal y desenfadado a tus looks, o para coronar un outfit más elegante y formal que se puede colar en tus días de oficina (o de afterwork). A la venta en la web de la firma por 398 €, nos hemos recorrido las tiendas para encontrar una versión similar si tu presupuesto es más modesto.

En Lefties hemos fichado una blazer negra de doble botonadura (también disponible en otros colores como el rosa y gris) que tiene un precio de 29,99 €.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría también está preparando una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.