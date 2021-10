El blazer más elegante de este otoño cuesta menos de 20 euros

LEFTIES WOMAN COLLECTION AW’21 es la nueva propuesta de la firma de moda para la temporada otoño-invierno’21/22, donde la marca reinventa los looks de temporada con una amplia gama de americanas, blazers, abrigos y calzado, prendas muy funcionales que se convierten en el look perfecto para el día a día en cada ocasión por su capacidad de transformación y combinación. De ahí que no hayamos podido resistirnos a encontrar el blazer más bonito y elegante que solo cuesta 19,99 euros.

En la nueva colección de Lefties redescubrimos la feminidad con una continua renovación de prendas y de estampados clásicos reinventando los looks de temporada. Desde el modelo oversise hasta la chaqueta cropped, una pieza amplia y corta de manga larga, perfecta tanto para los looks formales como para los más informales. La blazer básica, a un precio ¡WOW!, tan solo 19.99€, es una prenda ligeramente amplia con doble botón y manga larga con hombreras una de las tendencias que se mantiene temporada tras temporada. En cuanto a colores, el negro o el toffe son una apuesta 100% segura, aunque también encontraremos colores más atrevidos, como el verde pato o el fucsia. En cuanto a estampados, Lefties los tiene todos, destacamos los estampados de pata de gallo o los cuadros en diferentes formatos y colores.

Encuentra tu americana perfecta en la nueva colección de Lefties con los mejores diseños, las últimas tendencias para combinar con vestidos, faldas o pantalones y para completar el look, una amplia colección de calzado, donde destacamos las botas altas de tacón en color negro. Lefties tiene la mejor moda accesible para este invierno al mejor precio.

LEFTIES WOMAN COLLECTION AW’21 ya está disponible en el canal de venta online de la marca y en todas sus tiendas. Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad de su cliente cada temporada renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo. Descubre las nuevas colecciones: woman, man, sportswear, swimwear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado y ropa para estar en casa en la nueva web lefties.com, en sus redes sociales oficiales y en su app, disponible para Apple y Android.