El bikini negro de Sofía Suescun que ya está rebajado (y aún no se ha agotado)

Sofía Suescun es, posiblemente, de las influencers con más tirón de nuestro país. Con permiso de María Pombo, Laura Escanes y tantas otras, Sofía ha creado una comunidad de seguidores muy fiel que ha confiado en ella desde que se presentase ante nosotros como una de las concursantes de Gran Hermano 16, y posterior ganadora del mismo. Además, y por si esto no fuese poco, luego se alzó ganadora también de 'Supervivientes' en el año 2018, tres años después de levantar el maletín desde Guadalix de la Sierra.

Desde entonces ya ha llovido mucho, pero Sofía Suescun ha sabido sacar el máximo rendimiento a su fama y por eso, pasito a pasito, ha logrado posicionarse como una influencer muy influyente, valga la redundancia. Ahora que estamos viviendo una tremenda ola de calor en España, nada mejor que encontrar inspiración en los bikinis de las influencer y el que ha lucido Sofía en Instagram nos ha dejado sin habla. Juzgad por vosotras mismas.

¡Wow! Lo sabemos. Y como también sabemos que te habrá encantando, nada mejor que hacerte con él. Sofía lleva el top de nombre Kaia de la firma Ônne. Un precioso diseño que tenía un precio de 45 euros, pero que actualmente se encuentra disponible por 33,75 euros.

En cuanto a la parte inferior, la braguita es el modelo Kuria y de 40 euros ha pasado a tener un precio de 30.

¿Cómo conseguir el trasero de Sofía Suescun?

Sara Álvarez, fundadora y creadora de la metodología de RETO 48 nos lo explica con estos cuatro sencillo ejercicios para los glúteos que podemos hacer en casa.

1: Coloca los pies a la altura de los hombros, dirigiéndolos ligeramente hacia el exterior y echa los glúteos hacia atrás, como si estuvieras sentándote. Vuelve a la posición inicial y haz las repeticiones necesarias. Es importante hacerlo siempre manteniendo la espalda recta, sin elevar los talones. Prueba con diferentes variantes, como la sentadilla con salto, que es también una buena opción para quemar más calorías.

2: Coloca con una pierna hacia atrás, y manteniendo siempre la espalda recta, flexiona ambas rodillas hasta que formen cada una un ángulo de 90 grados. Regresa a la posición inicial y repite. Recuerda alternar la posición de las piernas y añade peso si quieres elevar la dificultad del ejercicio.

3: Túmbate con la espalda totalmente pegada a la esterilla, los brazos a los lados y las rodillas flexionadas. Separa ligeramente los pies, a la altura de la cabeza. Levanta la cadera, manteniendo la espalda recta, hasta haga una línea recta con los muslos y los glúteos. Regresa a la posición inicial y repite. Puedes probar añadiendo peso o elevando una pierna.

4: Para este ejercicio necesitarás ayudarte de un step. Ten en cuenta que cuanto más alto sea el material que utilices, mayor será el esfuerzo que harás. Posiciónate frente al step con las piernas ligeramente separadas y sube la pierna que quieres ejercitar. Manteniendo la espalda recta y usando solo la fuerza de esa pierna, sube el resto del cuerpo a la plataforma. Vuelve a la posición inicial y alterna la pierna que impulsa para que el entrenamiento sea completo. A pesar de no parecer un ejercicio complicado, es importante tener en cuenta que no debemos ayudarnos con la pierna que no estamos ejercitando. Puedes añadir peso para elevar la dificultad del ejercicio.