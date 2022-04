El bikini asimétrico más original del verano está en SHEIN

SHEIN se ha convertido en una de las firmas más exitosas de los últimos tiempos. No es de extrañar. Sus piezas vanguardistas y muy a la moda dan la vuelta al mundo y muchas influencers, como Carla Barber (de la que hablaremos después), no dudan en confiar en sus prendas. Ahora que el verano está a punto de llegar, hemos encontrado en sus estanterías el bikini más bonito, barato y que más estiliza el pecho.

Se trata de un diseño con aro simple de un hombro que es, simplemente, espectacular. Además, está disponible en varios colores.

Y hablando de SHEIN e influencers, que la doctora Carla Barber es una de las influencers con más tirón de nuestro país es algo que no se puede discutir. 984.000 seguidores así lo avalan y lo cierto es que a Carla le queda muy poquito para llegar al millón de seguidores. ¡Quién sabe si lo conseguirá antes de convertirse en madre por primera vez! Hablando de embarazos, eso es precisamente lo que ha querido celebrar la doctora Barber al lucir un vestido rojo que dejaba la espalda al aire y con el que presumía perfectamente de barriguita.

"Who said pregnancy is not sexy?", se preguntaba la influencer mientras realizaba un posado maravilloso en Bibo, el restaurante de Dani García.

Un vestido que pertenece a la nueva colección de la firma SHEIN y que tenía un suculento precio de 10 euros. ¿El problema? Que Carla Barber desvelaba su procedencia y el vestido se agotaba en cuestión de horas.

Un diseño similar al de Carla Barber

Pero tranquila porque aunque el vestido que la doctora Barber lució se agotó rápidamente, hemos encontrado uno de la misma firma que es incluso más barato e igual de bonito y sensual. Cuesta solo 8 euros y es una fantasía hecha vestido.

Las sandalias con plataforma más deseadas de las influencers están en SHEIN

Aunque durante muchos años las sandalias con plataforma pasaron a un segundo plano, esta primavera-verano 2022 están viviendo un nuevo resurgir. Las pasarelas se llenaron de estos zapatos que, además de estilizar la figura, se han convertido en el objeto de deseo de las influencers. Y SHEIN ya ha tomado buena nota de ello.

Las sandalias de plataformas en tonos vivos, como el rosa fucsia o el rojo, con puntera cuadrada y de pulsera son las estrellas de los looks de las presciptoras de estilo Emili Sindlev, Chiara Ferragni y Dulceida, entre otras. En SHEIN puedes encontrar versiones muy similares a la de las sandalias de doble altura y virales que llevan las influencers.