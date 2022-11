Bershka x María Pedraza tiene el vestido perfecto para despedir el 2022

Estamos ante la última colaboración de la marca joven por excelencia del gigante de Amancio Ortega. Bershka ha lanzado una colección muy especial de la mano de una de las actrices españolas del momento, María Pedraza. Una alianza pensada para colarse en los armarios en una época en la que mando lo festivo.

GOING OUT está formada por prendas con plumas de diferentes colores que se combinan con mini lentejuelas plateadas en corses y minivestidos de escote corazón en terciopelo. Los strass aportan el brillo a esta espectacular colección a través de prendas como el vestido de malla, el top negro de punto con flecos o el top banda azul. También destacan algunas prendas en satén de color morado como el catsuit y el minivestido corsetero con inserts en tul. El vestido tipo bailarina de terciopelo negro y falda en tul se postula como el must de la colección.

El vestido de tul que Carrie Bradshaw llevaría en 'Sexo en Nueva York'

Tras estudiar todos y cada uno de los looks que componen la nueva colección de fiesta de Bershka hemos descubierto el que sería el vestido de la actriz Sarah Jessica Parker si existiera Sexo en Nueva York ahora, en pleno 2022. Se trata de una pieza de tul, inspirada en el diseño que 'Carrie' luce en la intro de la serie (la diferencia es que el suyo es rosa pastel).

Un minivestido de palabra de honor, con escote tipo corsé y falda plisada, confeccionado en tul negro, que puedes combinar con sandalias y un abrigo de pelo. Una prenda disponible en todas las tallas (desde la XS hasta la XL) y que puedes adquirir en la e-shop de Bershka. El precio, la clave: 39,99 euros.

Una línea que apuesta por looks únicos y diferentes para estas fiestas ya que cuentan con una versatilidad infinita al poder combinarlos tanto de noche, con elementos oversize, como de día con básicos como sudaderas, bombers o pantalones sastre (dad fit ).