Bella Hadid se convierte en "la capo" de la noche parisina con un look masculino de traje y corbata que es una pasada

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que Bella Hadid nos noquea con uno de sus atrevidos looks. Podríamos estar muchos minutos enumerando todas las veces que lo ha hecho, pero no por ello deja de sorprendernos porque siempre es capaz de buscar un nuevo resquicio por el que hacerlo. La última, con un traje de auténtico capo siciliano de la mafia, como si se hubiera vestido para salir en una peli de Scorsese.

Gris, de rayas finas verticales, tres piezas -aunque ella lo ha llevado sin blazer-, con el chaleco a juego con el pantalón acampanado, camisa blanca canónica y corbata lisa, en este caso burdeos. Impecable. Y por si fuera poco, en vez de llevarlo en alguna alfombra roja o para asistir a algunos de los desfiles de la Semana de la Moda de París, ella se lo ha puesto para salir de fiesta -para el cumpleaños del estilista Carlos Nazario.

¿Por qué? Porque es la auténtica jefaza. Nos sumamos desde ya a lo que le ha dicho la diseñadora del outfit, la joven creadora turca Dilara Findikoglu, a través de Instagram: "Bella for president".

El estilismo de la norteamericana, que lo ha completado presumiendo de extensiones en el pelo, va en la línea del que vimos a Zendaya a finales del año pasado, cuando directamente escogió un traje de hombre de la firma italiana Berluti y se lo puso con un par de zapatos de tacón.

No se debe aburrir la estilista Mimi Cutrell de elegir looks para su clienta, porque a buen seguro volverá a encontrarse a alguien que se atreva tanto como la pequeña de las hermanas Hadid, que no parece haber escogido por casualidad un diseño con tantos detalles de recuerdo masculino que lleva el sello de una mujer.

No es un detalle menor teniendo en cuenta el traje, en lo que es otra muestra más de esa tendencia hacia la moda 'genderless' tan pronunciada en los nuevos creadores, entre las que se encuentra Findikoglu, formada en Londres, donde desfila su firma. Con diseños como este, seguramente dará mucho que hablar a nivel internacional en los próximos años.

Por si acaso, para que los que todavía no la conocen no se olviden de su nombre, Bella ha rematado el outfit con un cinturón de perlas sobre el que cuelga su nombre, Dilara, en el que es el único detalle femenino del conjunto además de los zapatos de tacón y la sutil forma cónica del chaleco a la altura del pecho.