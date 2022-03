'Batch dressing' o cómo presumir de armario (y estilismos) de 'influencer'

¿Has oído hablar del batch cooking? Seguro que sí, ¡está en boca de todos! Se trata de un método en el que, en pocas horas, se preparan los platos para toda la semana. Como su nombre indica, se cocina por lotes. De esta manera desperdicias menos alimentos, comes más sano, y optimizas muchísimo tu tiempo.

Así que, inspirándose en esta famosa técnica, ManoMano, el ecommerce especializado en bricolaje, jardinería y decoración, en colaboración con Lola Gea, bloguera y autora de @lecahierdelola, han aplicado este método al ámbito de la moda y el orden, creando el el batch dressing. ¿Cómo? Preparando en un día todos los looks de la semana.

La introducción de esta técnica en tu día a día en casa, te aportará muchas ventajas. Por ejemplo, mantener el orden en la habitación, puesto que dejarás de lado la indecisión que surge por las mañanas y sacarás solo lo necesario del armario. Además, aprovecharás el espacio al saber lo que utilizas y lo que simplemente está para ocupar una percha, y ahorrarás mucho tiempo.

Encuentra el momento y lugar para prepararlo

En función de tus horarios, elige un momento tranquilo para ponerte a ello. Piensa que vas a crear varios lotes de ropa, por lo que debes prever un espacio libre para combinar cómodamente tus prendas a medida que los vas preparando (por ejemplo, encima de una cómoda o una cama). Esto te permitirá visualizar mejor los looks y cambiar alguna prenda por otra si es necesario. Si te concentras, en apenas 15 minutos tendrás todos los modelitos listos.

Prevé el look completo

Para poder llevar a cabo tu batch dressing de manera eficaz, tienes que preparar el look completo. No te limites a escoger camiseta y pantalón. Piensa en todo: ropa interior, medias o calcetines, chaqueta… Así, por la mañana, simplemente tendrás que coger el montoncito de tu elección sin tener que pensar en nada más.

Utiliza todas las prendas del armario

El batch dressing te ayudará a tener una visión global de toda la ropa del armario y utilizarla. El objetivo es ir sacando prendas poco a poco hasta que no quede nada más que combinar. Por ejemplo, elige esa camisa que nunca te has puesto, y a partir de ahí busca algo con lo que combinarla para preparar un lote.

Al estilo Marie Kondo

¿Te has dado cuenta de que una prenda específica no te gusta o es imposible de combinar? El batch dressing también te permite desechar aquellas prendas que no te convencen para venderlas en plataformas de segunda mano, o bien regalarlas a algún familiar o amigo.

Prepara un espacio de almacenamiento

Una vez tengas preparados todos los lotes de ropa, prevé un espacio donde almacenarlos para tenerlos a mano fácilmente. No los guardes amontonados en cualquier lugar. Emplea organizadores de armario colgantes, como los que están disponibles en ManoMano, para ponerlos en cualquier armario y separar la ropa para cada día de la semana. También puedes escoger un cajón vacío y poner separadores ajustables.

Deja que tu hijo/a elija su ropa

Si tienes hijos y son un poco más mayor, puedes hacer del batch dressing un momento divertido en familia. Pídele que te ayude a preparar los lotes de ropa, y deja que cada mañana elija el look que quiera llevar ese día. Se convertirá en un juego y se sentirá más implicado/a. Además, solo así evitarás que quiera llevar todos los días la misma ropa.