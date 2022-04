Este verano tu hija y tú vais a llevar el mismo bañador

El twinning entre madre e hija sigue siendo tendencia y SHEIN es muy consciente de ello. De ahí que la firma haya apostado este verano por lanzar varias prendas que están disponibles en la sección de niña y en la de mujer. Como el verano está ya a la vuelta de la esquina, nosotras nos hemos ido directas a la sección de bañadores y ahí hemos dado con uno que es fantasía de la buena y que también está disponible en versión mini, para tu mini-yo.

Además, es una pieza de lo más vanguardista porque reinterpreta el estampado de leopardo de manera multicolor. Si, multicolor. Una maravilla.

Y si te gusta en la versión mujer, más te va a gustar en la versión mini.

SHEIN se ha convertido en una de las firmas más exitosas de los últimos tiempos. No es de extrañar. Sus piezas vanguardistas y muy a la moda dan la vuelta al mundo y muchas influencers, como Carla Barber (de la que hablaremos después), no dudan en confiar en sus prendas. Ahora que el verano está a punto de llegar, hemos encontrado en sus estanterías el bikini más bonito, barato y que más estiliza el pecho.

Se trata de un diseño con aro simple de un hombro que es, simplemente, espectacular. Además, está disponible en varios colores.

hablando de SHEIN e influencers, que la doctora Carla Barber es una de las influencers con más tirón de nuestro país es algo que no se puede discutir. 984.000 seguidores así lo avalan y lo cierto es que a Carla le queda muy poquito para llegar al millón de seguidores. ¡Quién sabe si lo conseguirá antes de convertirse en madre por primera vez! Hablando de embarazos, eso es precisamente lo que ha querido celebrar la doctora Barber al lucir un vestido rojo que dejaba la espalda al aire y con el que presumía perfectamente de barriguita.

"Who said pregnancy is not sexy?", se preguntaba la influencer mientras realizaba un posado maravilloso en Bibo, el restaurante de Dani García.

Un vestido que pertenece a la nueva colección de la firma SHEIN y que tenía un suculento precio de 10 euros. ¿El problema? Que Carla Barber desvelaba su procedencia y el vestido se agotaba en cuestión de horas.

Un diseño similar al de Carla Barber

Pero tranquila porque aunque el vestido que la doctora Barber lució se agotó rápidamente, hemos encontrado uno de la misma firma que es incluso más barato e igual de bonito y sensual. Cuesta solo 8 euros y es una fantasía hecha vestido.