El bañador negro de Mery Turiel que podrás seguir llevando cuando abandones la playa

Hay prendas que son flechazos inmediatos y no tienen por qué destacar precisamente por sus estridencias. Mira que es difícil poder etiquetar como elegante un simple bañador, porque con la ropa de baño nos suelen venir a la cabeza muchísimos adjetivos antes que ese, pero el diseño minimalista en color negro que ha conquistado, que sepamos, a Mery Turiel y Aitana Ocaña este verano, destaca precisamente por lo estiloso que es.

Es el equilibrio perfecto representado en una prenda de baño, y precisamente por eso funciona también como body como para su uso original, el agua. Todo un flechazo sin necesidad de recurrir a volantes, estampados o demás elementos decorativos.

Fue hace algunas semanas cuando ya nos pusimos tras la pista de este modelo fabricado exclusivamente en paño de la firma Ônne, firma de la que no hace mucho la propia Mery Turiel ya nos mostró uno de sus bikinis más bonitos. Entonces nos quedamos embelesados con la belleza de Aitana y su sensualidad en unas fotos que publicó junto a una ventana con el mar de fondo dignas de un retrato pictórico contemporáneo hecho por las manos más delicadas.

En aquellas imágenes -subió primero una en color y otra en blanco y negro-, la cantante catalana llevaba precisamente este bañador estriado que tiene en su escote recto, muy poco habitual en la ropa de baño, uno de sus elementos diferenciadores junto al diseño completo de la parte posterior, con un escote que se prolonga hasta la espalda baja y una braguita recortada, la gran tendencia sobre todo en bikinis -además del tiro alto- pero que nos gusta incluso más en una única pieza, como es el caso.

Y después de aquello, ya con el bañador en cuestión en nuestra retina, ha sido Mery Turiel la que ha hecho que ya no podamos quitárnoslo de la cabeza. Es, sin duda alguna, la prenda ideal de este final de verano donde todavía quedan muchas semanas de calor por delante para presumir de él.

Lo mejor no es que lo haya llevado un referente de estilo como ella, sino que encima nos ha dado otra visión de la prenda, mostrando toda su versatilidad al llevarlo como top junto con unos shorts deshilachados de Levi's y unas abarcas, el calzado por excelencia del maravilloso sitio en el que está descansando unos días, Menorca.

No se nos ocurre, de hecho, mejor combinación que las Islas Baleares -Aitana lo lució desde Mallorca- y este bañador, a la altura de la belleza de uno de los rincones más bonitos de nuestro país.

Por cierto, si te has quedado con ganas de hacerte con el bañador, has de saber que la favorecedora pieza está disponible en la tienda online de esta firma 'made in Spain' de ropa de baño por un precio de 65 euros. Luego no digas que no te avisamos.