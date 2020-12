Atrévete con un original vestido negro y serás la reina de la fiesta

Un vestido negro siempre resulta favorecedor. Da igual que seas alta, baja, delgada o te sobren unos kilos. Quizá por ello, es una de las prendas básicas que todas tenemos en nuestro armario y a la que recurrimos en situaciones muy diferentes.

Un ejemplo es este vestido sin tirantes negro que la popular periodista Lara Álvarez lució hace unos días en la semifinal de 'La caja fuerte', programa que ella presenta en Telecinco. Con un marcado escote en uve que resaltaba su espectacular figura, lo cierto es que es una apuesta segura y ganadora.

Por ello, si eres de las que le gusta lo original y seguir los pasos de Lara Álvarez, hemos encontrado para ti un vestido midi de escote asimétrico y tirante fino en Zara con el que no pasarás desapercibida estas Navidades. Además, te quedará ideal si le pones unos complementos en dorado y unos zapatos de tacón también negros.

O quizá este otro modelo de Mango con diseño acampanado y cuello halter. Atención a su escote cruzado y a su espalda abierta. ¡Sienta de maravilla!

Y por último, este de &Other Stories, un vestido midi de manga larga y cuello falso con un detalle de recorte en el acabado lateral.

Si con todas estas ideas no te conviertes en la reina del estilo estas Navidades, no será porque no te decimos cómo.