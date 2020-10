Ashley Tisdale tiene el vestido viral de Zara de este verano

Este verano hubo un vestido de Zara que se convirtió en un auténtico fenómeno viral. Pocas influencers no cayeron rendidas ante esa prenda de cuadros blancos y negros, tirante fino y corte suelto que arrasó en las ventas de la marca de Inditex.

Bien es sabido que la fama de Zara es mundial y que son muchas las celebrities del otro lado del charco también compran sus creaciones. Este ha sido el caso de la actriz Ashley Tisdale que durante un paseo por la orilla de la playa lleva el que fuera el vestido viral del gigante de Inditex de este pasado verano.

Afortunada ella que aún puede seguir llevando prendas de verano en esta época del año. Además, la actriz, que hace unas semanas anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo, ha dejado claro que este vestido es perfecto para premamás porque el corte suelto es perfecto para llevar la tripita suelta.

La foto de Ashley Tisdale trasmite mucha paz y le manda un mensaje a su bebé, "contigo es con quien quiero estar".

La actriz ha dejado a sus seguidores con las ganas de saber qué es lo que espera, hace unos días les preguntaba si lo compartía con ellos o no y, de momento, no se ha decidido a hacerlo público, así que no sabemos si espera un niño o niña.

Ashley Tisdale deja claro que está emocionada con su próxima maternidad. Un bebé muy deseado y sobre el que habló la primera vez pocos días después de celebrar su sexto aniversario de boda junto al músico Christopher French.