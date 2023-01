Anita Matamoros y la rebeca de rebajas de Springfield para combinar con pantalones estampados

Anita Matamoros ha encontrado en Springfield la chaqueta de punto naranja más bonita de las rebajas de 2023. Crop, es ideal para combinar con pantalones vaqueros y pantalones estampados, justo como lo ha hecho la influencer.

Las chaquetas de punto han vuelto. Y parece que para quedarse durante mucho tiempo. Durante los próximos meses, esta pieza de punto será la estrella de nuestros looks de estilo casual y de los más formales e incluso se postula como la gran rival de la blazer en los looks de oficina. Y Anita Matamoros ha encontrado en las rebajas de High Spirits una de esas chaquetas que son capaces de levantar cualquier look.

En los 'streets style' de las semanas de la moda de medio mundo se han sido un básico. Para el día, la puedes combinar con camisetas y vaqueros anchos si quieres darle un toque más casual, a tus looks 'working girl', úsalas con blusas y pantalones de pinzas en clave 'oversize'; por la noche, con una minifalda y un 'crop top' con botas 'over the knee'.

Con lazada en la cintura, abotonadas con mucho escote, a la caja, con bordados y estampadas, las posibilidades de lucir el cardigan este invierno son infinitas. En las rebajas de High Spirits está a la venta la chaqueta de punto naranja de Anita Matamoros combina con pantalón estampado.

La influencer ha apostado por cardigan cropped de manga larga, con escote en uve, con cierre de botones en el delantero, con canalé en los puños y en el bajo, que tiene un precio de 19,99 €, aunque antes costaba 49,99 €.