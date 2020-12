Ana Obregón vuelve a la televisión con un maravilloso vestido negro de lo más elegante

Ana Obregón reapareció este viernes en público, se trata de la primera vez que la actriz volvía a una alfombra roja tras la muerte de su hijo Álex Lequio, hace siete meses. La presentadora y actriz acudió al acto de presentación de la programación navideña de TVE, pues junto Anne Igartiburu será una de las encargadas de presentar las Campanadas.

Vestida de negro, en señal de duelo, Ana ha posado para las cámaras. El vestido entallado de falda lápiz a media pierna tenía un cinturón delgado para potenciar su figura y un favorecedor escote barco en forma de corazón.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, señaló Ana a RTVE.

La actriz incorporó sutiles detalles joya brillantes, a juego con los pendientes largos. Para su calzado escogió unos sencillos stilettos negros y llevó su melena rubia suelta, peinada lisa y con raya al medio.

Tanto este diseño minimalista como el vestido dorado asimétrico con el que anunció su decisión de presentar las campanadas este 2020, como el que llevará la noche del 31 será una creación del diseñador Alejandro de Miguel.