Ana Mena, Dua Lipa y Aitana, unidas por el deporte y la moda

La marca deportiva PUMA ha anunciado el nombre de tres de sus nuevas embajadoras que guardan en común su juventud y su profesión, las tres son cantantes de éxito. Las tres elegidas por firma alemana son Ana Mena, Dua Lipa y Aitana.

Tres conocidas y exitosas cantantes que han sido elegidas para prestar su imagen a Puma. Una marca que cuenta con el apoyo de Cristina Pedroche y ha contado en ocasiones anteriores con Selena Gomez o Adriana Lima.

La marca deportiva alemana renueva sus rostros con la elección de dichas cantantes jóvenes y exitosas que no dejan de triunfar allá por donde van.

Ana Mena, 'brand ambassador' de PUMA

La cantante acaba de firmar un acuerdo de larga colaboración con la firma. La intérprete no solo canta sino que también actúa y compone. Todo ello le ha llevado a convertirse en una auténtica revolución tanto en Italia como en España. Un éxito que le ha llegado gracias a su tesón y esfuerzo diarios.

Ana Mena nunca deja de lado la espontaneidad, la naturalidad y la frescura en ninguno de los ámbitos de su vida. Estas tres cualidades junto a su amor por el deporte han sido lo que le han facilitado esta asociación con PUMA. Así que desde ahora va a ser muy común verla lucir prendas del SportStyle de la marca alemana.

Dua Lipa, embajadora global de PUMA

La cantante de pop se va a convertir en la nueva embajadora/modelo de las prendas de su línea femenina a nivel mundial. Esta relación irá mucho más allá de la participación de la artista en las campañas globales de la marca, ya que también formará parte de importantes iniciativas inclusivas con el objetivo de inspirar y apoyar a las mujeres de todo el mundo.

Dua Lipa y PUMA comparten los mismos valores de determinación, confianza, alegría y valentía. Dua no solo es una poderosa influencia para millones de mujeres, sino que también se ha posicionado claramente como una firme defensora de la importancia de crear conciencia en cuanto a los problemas de la mujer y la necesidad de la igualdad de género. Es por ello que, en 2021, será la protagonista de la campaña "She Moves Us" de PUMA, una campaña que quiere inspirar a las mujeres que se unen para lograr objetivos en común y conectar entre ellas a través del deporte y de la cultura.

Aitana, embajadora española de PUMA

La artista revelación española acaba de llegar a un acuerdo con la firma de moda deportiva alemana para lucir sus prendas con su encanto y gracia personal. Porque no olvidemos que Aitana se ha convertido en un referente tanto musical como de estilo en nuestro país. Además, es una gran amante del deporte así que la convierte en la persona ideal para lucir las prendas de Sportstyle de PUMA.