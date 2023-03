Amiga, están rebajados los pantalones vaqueros negros con pedrería de Mango como los de Paula Echevarría

No hay nada más fácil que apostar por un pantalón negro para crear un look de fiesta. Pero, ojo, que a veces acabamos saturadas de los típicos pantalones negros. Que sí, que los pantalones de pinzas siempre son elegantes y los vaqueros negros son los más cómodos, pero hay más opciones y así nos lo ha demostrado Paula Echevarría con unos pantalones de Mango.

Hace unos meses la influencer estrenó unos pantalones negros rectos y lo que marca la diferencia es la pedrería con la que están accesorizados. Aunque en temporada costaban 49 €, ahora mismo están rebajados en Zalando Privé por 29 €.

Mitad actriz mitad influencer

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana.

Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado varias colecciones para Primark, como anteriormente hizo Dulceida.