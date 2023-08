Amazon rebaja las zapatillas Vans de mujer que nos llevan conquistando años

Se trata de las Vans Old Skool, esas zapatillas que siempre vemos fuera de los desfiles de moda y en el 'street style' más exclusivo. Porque no nos cansamos de decirlo: hay siluetas inmunes al paso del tiempo. Por ejemplo, pueden pasar más de 40 años y este modelo tan emblemático seguirá siendo una zapatilla con la que siempre acertarás. No es extraño que cada vez más celebrities apuesten por ellas a lo hora de elegir sus outfit y, claro, acertar. Kaia Gerber, Cara Delevigne, Aitana o Blanca Suárez usan habitualmente este modelo en sus estilismos demostrando que seguirán siendo tendencia una vez más. ¿Más ventajas? La facilidad para combinar estas sneakers prácticamente con cualquier cosa las convierte en un 'must' capaz de elevar cualquier estilismo, incluso los más formales.