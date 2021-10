Amazon Fashion Prime: prueba primero, ¡paga después!

Deja ya de comprarte ropa online sin saber si luego tendrás que devolverla por problemas de talla o simplemente porque no te gusta al verla al natural. De ahí que Amazon Fashion lance Prime Prueba primero, paga después en Amazon. un servicio diseñado para hacer más fácil y cómoda la compra de nuestros productos de moda.



Eso sí, es una servicio que solo está disponible, exclusivamente, para miembros de Amazon Prime. Prime Prueba primero, paga después te permite recibir tus productos de moda favoritos de forma gratuita, probártelos en casa, decidir lo que te gusta y luego pagar solo por lo que quieres quedarte, pudiendo devolver el resto sin ningún coste.



Además, la influencer Grace Villareal ya lo ha probado y no puede estar más contenta: "Pides, te pruebas y solo pagas si te lo quedas… ¡Me parece lo más! Cómodo, fácil y sin pérdidas de tiempo". Como clienta de Amazon Prime puedes comprar marcas mundialmente conocidas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi’s, Scotch & Soda, Pinko, Lacoste, Love Moschino, Hugo Boss, New Balance, Puma y muchas más. También están disponibles las marcas propias de Amazon Fashion, pequeñas empresas y diseñadores emergentes para que las descubras.



Los clientes de Amazon Prime de España, Italia y Francia, podrán unirse a los clientes de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania que ya disfrutan del servicio Prime Prueba primero, paga después. Los clientes pueden buscar entre cientos de miles de productos de moda seleccionados de sus marcas favoritas en ropa de mujer, hombre, niña y niño, zapatos, bolsos, relojes y accesorios, todos disponibles con envío rápido. Con Prime Prueba primero, paga después, los clientes pueden probar nuevas prendas y marcas sin compromiso, combinarlos con su ropa actual para encontrar los mejores conjuntos y experimentar con nuevos looks para diferentes ocasiones, lo que lo convierte en un gran añadido para los clientes en España y Europa.

"Estamos muy contentos de traer este servicio a los clientes Amazon Prime en España, Italia y Francia; siempre estamos buscando nuevas formas de hacer que el proceso de compra sea cada vez más cómodo", dijo Ruth Díaz, vicepresidente de Amazon Fashion Europa. “Casi hemos duplicado el número de clientes que utilizan Prime Prueba primero, paga después de manera mundial desde el año pasado y ahora estamos encantados de poder ofrecer esta experiencia de compra de moda a más clientes en más países".

¿Vas a perder esta oportunidad?