Amaia Salamanca tiene el vestido midi más favorecedor

Amaia Salamanca ha aparecido en plena ola de calor con uno de los vestidos más favorecedores del verano. La intérprete ha presumido de silueta con un vestido de Fendi que realzaba su bronceado. Amaia ha combinado esta pieza con unas sandalias de tacón de finas tiras en color dorado, un modelo de la última colección de verano de Jimmy Choo.

Es una de la actrices más comprometidas con la belleza real y con mantener unas rutinas gastronómicas y deportivas sanas. Desde hace años, Amaia Salamanca se ha iniciado en deportes como el yoga o el running. "Siempre me ha gustado mucho el deporte y ahora mismo me estoy preparando un triatlón. No sé en qué jaleo me he metido. Hay varias modalidades, pero yo voy a hacer el que son 750 metros nadando, 20 km en bicicleta y 5 km corriendo", aseguraba Amaia durante una entrevista en El Hormiguero allá por 2018.

Sabemos que Amaia Salamanca se cuida, entrena de forma regular y lleva una alimentación equilibrada. Cuando era niña practicaba atletismo y eso se nota, además en alguna ocasión hemos podido ver como la actriz ha contratado un entrenador personal en ciertos momentos de su vida, después del embarazo, para preparar algún papel...

En cuanto a su peinado, la actriz ha lucido su melena suelta a un lado dejando así a la vista varios pendientes, totalmente a la moda.

Su último proyecto cinematográfico

'Por los pelos. Una historia de autoestima' es la nueva película en la que participa la mítica actriz de 'Sin tetas no hay paraíso'. ¿Su sinopsis? Aquí la tienes.

Juanjo (Antonio Pagudo) es un cuarentón que, pese a que no tenía la autoestima baja por su calvicie, su mujer, Inma (Eva Ugarte), obsesionada con la imagen y la estética, se encarga de acomplejarle por ello. En cambio, a su amigo Sebas (Carlos Librado "Nene"), sí que le afecta su escasez capilar y está dispuesto a hacer lo que sea por recuperar su versión más joven, algo que afecta a su ex mujer, Sofía (Amaia Salamanca), y a sus hijas. Dispuestos a todo, ambos se meten en un pequeño lío para conseguir el dinero que les permita viajar a Turquía y poder realizarse un injerto capilar. En Estambul conocen a Rayco (Tomy Aguilera), un joven cantante de reggaeton que está teniendo gran éxito, pero que tras descubrirse su alopecia en un concierto necesita un trasplante capilar urgente. De esta forma, los tres tratarán de buscar la felicidad a través de la estética, pero quizás descubran que hay algo mucho más allá del físico.