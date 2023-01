A estas alturas del invierno podemos afirmar que el abrigo de la reina Letizia, que está rebajado en El Corte Inglés, es el más elegante del invierno de 2023

​Los reyes Felipe y Letizia llegaron el domingo a Atenas para asistir al funeral por el rey Constantino de Grecia, que se ha celebra en la Catedral Metropolitana de Atenas. El Juan Carlos se ha desplazado desde Abu Dabi para asistir al funeral, mientras que la reina Sofía se encontraba ya en Atenas desde hace días.

Porque es fácil de combinar, porque es elegante, porque nunca pasa de moda y por mil razones más, la reina Letizia suele combinar sus looks con abrigos negros. Hay tendencias que asumen bien el paso del tiempo y hay otras que no. Hay tendencias que nos arrepentiremos de haber llevado y hay otras que siempre estaremos tremendamente orgullosas de haberlas incorporado a nuestro armario. Y, curiosamente, son las prendas clásicas y más clásicas las que mejor funcionan con el paso del tiempo, por eso las expertas en moda siempre decimos lo mismo: “hay que invertir en básicos”. Esa es la clave de muchos de los looks de la reina Letizia.

La soberana ha lucido un abrigo negro con cinturón de estilo batín que firma Carolina Herrera, que no está a la venta en la web. Sin embargo, nos hemos ido hasta El Corte Inglés para buscar una versión similar 'low cost'.

Entre los diseños de Easy Wear, está disponible un abrigo negro con cierre mediante un botón y cinturón a tono que tiene un precio de 59,99 € en estas rebajas. Antes, costaba 89,99 €.