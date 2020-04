'All the boys' se mete en nuestros armarios gracias a H&M

Cada vez hay menos límites en nuestra relación con el contenido de las plataformas audiovisuales. Estamos enganchadas a sus series y producciones, a veces hasta nos quitan el sueño, y ahora también invaden nuestro armario. El ejemplo más reciente lo tenemos en la nueva colección que H&M acaba de lanzar con la temática de la segunda parte de 'To all the boys I've loved before', que puedes ver en Netflix.

En concreto es Lara Jean el punto de partida de las prendas que la multinacional sueca acaba de presentar, el personaje más magnético de esta comedia romántica que ya nos conquistó con su primera entrega.

Si además, eres tan fan que no te importaría encarnar tú misma a ese personaje, H&M también ha creado un filtro en Instagram de realidad aumentada con el que puedes transformar tus fotos en el escenario de la película, y trasladarte a la habitación de su protagonista.

¿Y qué decimos de su armario?

Rosa por todas partes, mangas abullonadas, estampados de flores y siluetas fruncidas son algunos de las claves que definen el estilo de Lara, a quien da vida Lana Condor, y que si te encantan tanto como su historia, ahora también puedes hacerlo tuyo gracias a esta nueva colección.

Camisetas, vestidos, cazadoras... y también accesorios que te alegrarán esta primavera.

A todos los chicos de los que me enamoré... Con posdata

Desde febrero de este año podemos volver a disfrutar de la romántica visión de esta chica y de sus aventuras de secundaria... Un argumento perfecto para una tarde de sofá y manta que todas necesitamos de vez en cuando (con bol de helado por medio, si quieres bordar el cliché americano).

No tenemos ninguna duda de que 'To all the boys. P.S. I Still Love You', la continuación de la historia entre Lara y Peter Kavinsky, interpretado por Noah Centineo,... y la incorporación de un tercero (taaaan mono) en la pareja, sigue el mismo camino de éxito que su primera parte.

Estamos deseando ver una tercera, ¿por qué no? Está basada en la trilogía de Jenny Han, nuestras esperanzas tienen fundamento.