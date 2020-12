Con estos accesorios para el pelo transformarás tu look de Navidad

Quizá este año no compraremos un vestidazo de fiesta, pero eso no es sinónimo de llevar un look aburrido en Navidad. De hecho puedes escoger un look muy cómodo pero elevarlo con un peinado y con los complementos. Te lo prometemos, esta será la auténtica clave para diferenciar un estilismo normal de un look de infarto

No es necesario que seas una experta en belleza para conseguir un peinado de Navidad espectacular, sólo tienes que dar con los complementos adecuados.

Te proponemos una selección de accesorios para el pelo muy bonitos con los que conseguir un look sofisticado esta Navidad.