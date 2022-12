El abrigo de peluche del invierno está ya rebajado.

Año tras año, los abrigos de peluche siempre regresan a nuestras vidas. No solo nos protegen del frío durante el invierno, sino que son tendencia. Es cierto que los hay de múltiples estilos, desde colores neutros como marrón, negro o blanco a otros más atrevidos como cualquier estampado. Y si encima es con un estampado 'animal print', mucho mejor, ya que esta nueva temporada vuelve con más fuerza que nunca. Pero volviendo a los abrigos de peluche, también conocidos como 'teddy', se han convertido en un clásico atemporal que se lleva siempre y que queda bien con cualquier tipo de prenda o accesorio.

Como sabemos que estás deseando tener uno (si es que no lo tienes ya), este abrigo de Cortefiel con estampado 'animal print' y capucha se ha convertido ya en nuestra obsesión, no solo porque sienta de maravilla sino porque ¡es reversible! ¿Qué significa eso? Pues que combina el acolchado térmico con el tejido efecto peluche, convirtiéndole en la prenda que podrás ponerte todos los días. Una auténtica inversión a la que añadir un plus de estilo y modernidad.

Como decíamos, al ser reversible te da la opción de combinarlo de muchas maneras. Si lo llevas por el lado del 'animal print', lo mejor es usar prendas de un solo color, es decir, no caigas en el exceso y combínalo siempre con colores neutros y lisos. Un pantalón y jersey blanco y unos botines negros son una opción perfecta.

Si, por el contrario, te decantas por el lado del color negro, las opciones se multiplican. Ya sea en blanco, negro o camel, utilizar solo un tono en tus prendas y complementos hará que consigas un look muy sofisticado. El protagonismo que quieras darle irá en función del estilo de cada persona.

Su estilo desenfadado y muy trendy lo hace compatible con todo tipo de combinaciones de ropa y, además, no podemos negar que es muy gustoso, con ese tacto suave y mullido que le caracteriza. Calentito y original, este abrigo es perfecto para darle todo el protagonismo en los looks de diario. ¿A qué esperas para comprarlo? Y lo mejor es que está rebajado y ahora cuesta 79,50 euros.

¿A que te hemos convencido? Una prenda cool y sofisticada que le resta sobriedad al clásico abrigo negro y que hará que este invierno seas la más elegante de todas.