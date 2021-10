El abrigo con bajo de flecos que ya es viral (y está a punto de agotarse)

Es una de las prendas más buscadas en invierno. Los abrigos se convierten en nuestros mejores aliados para hacer frente al frío pero hay que buscar aquel que sea cómodo, calentito y a la vez elegante. No busques más porque nosotras hemos dado con el que, sin duda, ya es el abrigo viral del momento.



Ha sido Mango quien ha diseñado este abrigo premium cuyo diseño recto, su color crudo y su detalle de flecos en el bajo ha causado furor entre las compradoras más rápidas, ya que solo queda disponible la talla XXL.

Además, este diseño está inmerso en la iniciativa Commited. En esta definición se encuentran los productos que han sido confeccionados con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección.



¿Cómo combinarlo?



No nos andaremos por las ramas. Este abrigo pide denim en todas sus versiones. Lo mejor es que lo coordines con un pitillo y una camisa blanca y en cuanto a calzado optes por un diseño con tacón cómodo o unas 'slippers' en clave masculina.



Los jerseis de cuello alto o cisne también coordinan de maravilla con la parte superior de este abrigo quien bien podría dormir ya en los armarios de Victoria Beckham o incluso Tamara Falcó. Ambas son muy fans de este tipo de abrigos de corte boyish. Además, su color crudo hará que el resto de tu look se potencie todavía más, incluso si te decides por colores oscuros como el negro o el marrón. Y sí, sabemos que es bastante obvio, pero ten cuidado e intenta no mezclar este abrigo con prendas que destiñan. Es decir, no estrenes nunca esos vaqueros denim gastados oscuros que acabas de comprarte con este diseño. Espera primero a darles un par de lavados (o tres o cuatro) para ponértelos con este abrigo.



Aunque como te decíamos al principio de este artículo la mayoría de las tallas ya están agotadas, puedes apuntarte en la lista de espera de la talla que necesites y esperar a que la propia firma te avise cuando vuelve a ponerse a la venta. Y recuerda, 'winter is coming' y el blanco de la nieve ya puede cubrir tus prendas. Ah, y si no te acabas de ver con este diseño siempre puedes buscar en su colección otoño-invierno muchos más abrigos con los que deslumbrar.