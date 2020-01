El abrigo extralargo de Emily Ratajkowski que podrás llevar incluso en tus looks más informales

Hay una combinación en la que la mezcla entre estilos urbanos formales y deportivos se eleva a la máxima potencia: la de la ropa de abrigo larga con deportivas. No hablamos de los plumas que tanto se llevan esta temporada, ni siquiera de los diseños de peluche, sino de los abrigos más sobrios con un punto masculino, que también son tendencia. De corte recto, como el de Mango que hace unas horas lució en Londres Margot Robbie, es un estilo de abrigo formal concebido en principio para completar looks en esta línea, pero desde que los límites en la moda se difuminaron, ya no sirven de nada este clase de prejuicios.

Venimos observando diferentes ejemplos de las celebrities más estilosas que combinan prendas en un mismo outfit sin necesidad de que tengan nada en común, dando lugar a looks tan originales como el que ha llevado Emily Ratajkowski en su último paseo por Nueva York: abrigo oversize en color camel con deportivas y jeans.

La top no solo ha innovado con la combinación de dichos elementos, sino que ha introducido un factor que añade un plus de riesgo al look, el corte de esta pieza extralarga como se aprecia en el hecho de que llegue a la altura de los pies.

Esta apuesta por la ropa de abrigo dos tallas más grandes de lo normal la habíamos visto, por ejemplo, en Emilia Clarke cuando se dejó ver el pasado otoño por la ciudad de los rascacielos con un trench XL, pero no habíamos visto a ninguna famosa que lo llevara de la forma que lo ha hecho Ratajkowski.

El recogido natural, el top cropped en tono crudo y el minibolso negro son el resto de ingredientes de un estilismo que juega con los grandes contrastes, tanto del corte de las prendas utilizadas como su estilo.