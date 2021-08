Las 7 prendas que necesitas meter en la maleta para disfrutar de un verano con estilo

Sara Carbonero, María Pombo, Paula Echevarría, Laura Escanes... Todas ellas ya están de vacaciones y tú estás a punto de embarcarte en la tediosa tarea (a veces) de hacer la maleta para poner rumbo a unas divertidas y emocionantes vacaciones de verano. Tranquila porque nosotras nos hemos puesto manos a la obra para seleccionar las siete prendas y accesorios que no deben faltar en tu maleta si quieres ser la mejor vestida del verano.

Comenzamos por uno de los básicos del verano: la falda estilo pareo. Esta de Uterqüe es una maravilla porque parece un paño de cocina, pero el gigante de la moda 'low cost' ha sabido darle ese toque elegante con el que bien podría aparecer en el armario de Carrie Bradshaw en 'Just like that'.

No siempre es fácil encontrar un top que combine con todo y que sea una pieza a todo color que sea el auténtico protagonista de tus looks. Los estampados de flores siempre son buenísimos aliados para mezclar con otras prendas minimalistas y monocolor y por eso te proponemos esta preciosidad con cuello halter de Zara.

Con una falda y un top en nuestra maleta, ¿a quién no le gusta un bonito vestido que pueda usarse tanto de día como de noche? Si no eres supersticiosa (y si lo eres te retamos a que dejes de serlo), te proponemos lucir este precioso maxi vestido largo de manga larga con botonadura central de color amarillo de la firma Gimaguas.

Si buscas la comodidad de un look 'sporty', no dudes en hacerte con unas zapatillas de suela de goma pero que sean de color arena, una tonalidad muy propia de este época del año. Estas de Sanjo te encantarán.

Aunque si lo que quieres es disfrutar de la comodidad del calzado plano pero en una versión un tanto más elevada, te proponemos estas sandalias de rafia con hebilla tipo joya de la firma Luis Onofre.

Pero no te preocupes que no se nos ha olvidado incluir la pieza clave de tu maleta. Se trata de un bikini rojo de cintura alta que estilizara al máximo tu silueta y creará un efecto vientre plano de fábula. Su parte de arriba realza el pecho y lo potencia gracias a su drapeado. Se trata del modelo Macarella de la marca Ophiusa y es perfecto.

Y para terminar, un bolso bombonera de yute con borlas que es una de los imprescindibles de este verano. Este de Parfois es una maravilla. ¡Felices vacaciones!